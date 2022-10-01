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Конституционный суд РФ проверит договоры о принятии в состав России Республик Донбасса и двух областей

Конституционный суд РФ проверит договоры о принятии в состав России Республик Донбасса и двух областей

Обращения главы российского государства Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей поступил в Конституционный суд России.

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