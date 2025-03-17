Тепло придет в Сибирь

Иркутскую область и Сибирь в целом ждет заметное повышение температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил значительное потепление в регионе в ближайшее время, в понедельник, 17 марта, ТАСС.
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