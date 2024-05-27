Военное время. И, гляжу, некоторые вполне себе ЗА-российски настроенные люди то ли от перенапряжённого нерва, то ли от общей усталости, но прямо жаждут озверений.
Надо ли озверяться?
Комментарии
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Генрих
Вот и шкурка либероты проявилась...
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2 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Жаль мне вас, Генрих IV, или какой там по счёту. Жизнь зря прожили. Сейчас не понимаете, а перед самой смертью поймёте, что зря.
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2 час.
Генрих
"Не дождешься!" (с)
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1 час.
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