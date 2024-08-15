Постройневшую Надежду Бабкину снова заподозрили в романе с пиар-директором

Певица Надежда Бабкина трогательно поздравила Сергея Рябова с днем рождения. Недавно Надежда Бабкина произвела впечатление на публику своей внезапной трансформацией — певица сильно похудела, и даже самые преданные поклонники не узнали ее сразу.
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