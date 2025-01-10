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Царьград

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Крупный тепличный проект на Камчатке: свежие овощи к весне 2025 года

Крупный тепличный проект на Камчатке: свежие овощи к весне 2025 года

На Камчатке запущен новый тепличный комплекс. Местные огурцы и томаты будут доступны весной 2025 года.

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