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Китай

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Обнародованы предварительные результаты парламентских выборов в Узбекистане

Ташкент, 28 октября /Синьхуа/ -- В понедельник Центральная избирательная комиссия /ЦИК/ Узбекистана объявила предварительные результаты выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса /нижней палаты парламента/ и местных кенгашей /советов/.

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