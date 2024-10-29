Обнародованы предварительные результаты парламентских выборов в Узбекистане

Ташкент, 28 октября /Синьхуа/ -- В понедельник Центральная избирательная комиссия /ЦИК/ Узбекистана объявила предварительные результаты выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса /нижней палаты парламента/ и местных кенгашей /советов/.
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