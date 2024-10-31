Hyundai Rotem разработает первый в мире танк с водородным двигателем

Концепт танка с водородным двигателем / © Hyundai Rotem Hyundai Rotem предложила концепт танка с водородным двигателем, оснащенного технологией беспилотного вождения, дроном и 130-миллиметровой гладкоствольной пушкой.
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