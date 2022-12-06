Руководители зарубежных стран и международных организаций выразили соболезнования по поводу кончины Цзян Цзэминя

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Королева Дании Маргрете II, президент Словении Борут Пахор, президент Вануату Никенике Вуробараву и премьер-министр этого островного государства Ишмаэль Калсакау, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, председатель Совета Боаоского азиатского форума Пан Ги Мун и руководители Международной организации по вопросам бамбука и ротанга направили председателю КНР Си Цзиньпину телеграммы или послания, выразив глубокие соболезнования по поводу кончины Цзян Цзэминя и искреннее сочувствие родственникам Цзян Цзэминя, правительству и народу Китая.