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Рязанцам покажут историю самого знаменитого шахматного поединка в фильме «Чемпион мира»

Рязанцам покажут историю самого знаменитого шахматного поединка в фильме «Чемпион мира»

В основу сюжета картины лёг знаменитый матч между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на титул гроссмейстером Виктором Корчным, который проходил в филиппинском городке Багио в 1978 году и длился три напряжённых месяца.

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