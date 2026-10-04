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В Ливнах планируется ремонт моста на улице Свердлова за 271,5 млн рублей

В Ливнах планируется ремонт моста на улице Свердлова за 271,5 млн рублей

В Ливнах в 2027 году планируют начать капитальный ремонт моста, расположенного на улице Свердлова. Длина переправы составляет 60,6 м, площадь — 931,2 кв.

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