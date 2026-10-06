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Аргументы и Факты

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Колесник объяснил, почему по бункерам Зеленского не наносят удары

Колесник объяснил, почему по бункерам Зеленского не наносят удары

Бункеры Зеленского были бы поражены уже давно, если бы в этом была необходимость, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.

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