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В ГД допустили сокращение запретных преступлений для участия в военной операции

В ГД допустили сокращение запретных преступлений для участия в военной операции

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что список запретных преступлений, обвиняемые и подозреваемые в которых не смогут избежать наказания при заключении контракта с Минобороны РФ для участия в военной операции на Украине, может быть сокращен.

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