В ГД допустили сокращение запретных преступлений для участия в военной операции

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что список запретных преступлений, обвиняемые и подозреваемые в которых не смогут избежать наказания при заключении контракта с Минобороны РФ для участия в военной операции на Украине, может быть сокращен.