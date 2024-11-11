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Марочко: Войска РФ за неделю уничтожили 9,6 тыс. солдат ВСУ на рубежах ЛНР

Марочко: Войска РФ за неделю уничтожили 9,6 тыс. солдат ВСУ на рубежах ЛНР

Политолог и экс-офицер силовых ведомств ЛНР Андрей Марочко проинформировал о том, что подразделения Армии России активно сражаются с боевиками киевского режима на республиканской территории, не позволяя им контратаковать.

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