Политолог и экс-офицер силовых ведомств ЛНР Андрей Марочко проинформировал о том, что подразделения Армии России активно сражаются с боевиками киевского режима на республиканской территории, не позволяя им контратаковать.
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