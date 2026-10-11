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Гол Панарина не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Вегас» в НХЛ

Гол Панарина не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Вегас» в НХЛ

«Вегас» победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Голден Найтс» в овертайме.

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