Учёные Вашингтонского университета в Сент-Луисе совместно со стартапом Omniose доказали на мышиной модели, что вакцинация матери против Klebsiella pneumoniae защищает её потомство от смертельной инфекции в первые недели жизни.
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