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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пятикратную участницу Матча всех звезд Келси Плам обменяли из «Лос-Анджелеса» в «Финикс»

Как сообщает Шэмс Чарания, «Лос-Анджелес» обменял свою звездную защитницу Келси Плам (31 год, 173 см) в « Финикс ».

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