Футболист английской сборной Харри Кейн и мюнхенская "Бавария" достигли принципиального устного соглашения о продлении контракта до июня 2029 года, сообщает Sky Sports.
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