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Губернаторы регионов призвали россиян участвовать в выборах

Губернаторы регионов призвали россиян участвовать в выборах

Губернаторы регионов России активно принимают участие в выборах, сообщают соцсети и СМИ. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проголосовал на выборах вместе с супругой, сообщается в Тelegram-канале "Челябинск.

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