«Трудно представить больший цинизм» Россия обвинила украинскую ПВО в гибели мирных жителей во время ракетного удара

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на обвинения в адрес России в ударах по гражданским объектам на Украине заявил, что причиной гибели мирных жителей стала украинская система противовоздушной обороны.
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