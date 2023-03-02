Аргументы недели

98 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Терехов
    Заколебали уже своей размазней типа если бы да кабы. Противоречило бы....тьфу!!!Глава дипломатии ...
  • Виктор Александрович Дробышев
    И это называется "элита"? В гости ходит с кастетом? Подзаборный гопник!Блинкен пригрозил...
  • Лидия Курзаева
    "Вооруженные силы Украины за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР"   А наши сколько раз?Вооруженные силы ...

Путь украинской террористки: новые подробности об убийце Дарьи Дугиной

Путь украинской террористки: новые подробности об убийце Дарьи Дугиной

Сайт "НемеZида", специализирующийся на изобличении нацистов 21 века и их преступлениях, опубликовал сенсационные материалы об убийце Дарьи Дугиной, ее фотографии и другие документы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх