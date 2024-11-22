Белоусов сделал заявление о разгроме ВСУ

Российские войска перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале, об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов во время посещения группировки войск «Север».
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