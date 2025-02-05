Петербуржцам серебряного возраста утвердили сертификаты на билеты в музеи 

Оформить их можно будет в МФЦ и районных администрациях Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 5 февраля, приняли в третьем чтении законопроект, который вводит в Петербурге сертификаты на билеты в музеи для пенсионеров и тех, кому осталось пять лет до пенсии.