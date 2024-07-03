Украинский омбудсмен разоблачил сограждан, сбежавших в ФРГ при помощи сирот

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец обнародовал информацию о том, что родственники некоторых украинских госслужащих смогли незаконно покинуть страну, используя предлог сопровождения детей-сирот в Германию.
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