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В Красноярском крае устроили диверсию на железной дороге

В Красноярском крае устроили диверсию на железной дороге

Злоумышленник поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае. Диверсия произошла около пяти часов утра около станции Шарыпово на тупиковом железнодорожном пути, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на информированный источник.

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