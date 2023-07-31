В Красноярском крае устроили диверсию на железной дороге

Злоумышленник поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае. Диверсия произошла около пяти часов утра около станции Шарыпово на тупиковом железнодорожном пути, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на информированный источник.
Злоумышленник поджег оборудование на железной дороге в Красноярском крае. Диверсия произошла около пяти часов утра около станции Шарыпово на тупиковом железнодорожном пути, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на информированный источник.
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