Помнится, в молодости, служил я мичманом на военном кораблике, метров 150 в длину. И вот случилась редкая, но приятная оказия, свалить в пятницу вечером домой на выходные.
Иудей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Помнится, в молодости, служил я мичманом на военном кораблике, метров 150 в длину. И вот случилась редкая, но приятная оказия, свалить в пятницу вечером домой на выходные.
Свежие комментарии