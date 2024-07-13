Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    https://rg.ru/2024/01/15/eksperty-obiasnili-pochemu-rossiia-vybilas-v-lidery-po-eksportu-urana-v-ssha.htmlПутинская ловушка...
  • Malina
    Одесса с Николаевым нужны, чтоб не было атак беспилотных катеров и других деверсий!!! А вот восстанавливать Одессу и ...Путинская ловушка...
  • Malina
    Где он этот "ясный и понятный враг" если до сих пор продаём на Запад обогащённый уран, нефть, редкоземельные металлы ...Путинская ловушка...

Иудей.

Иудей.

Помнится, в молодости, служил я мичманом на военном кораблике, метров 150 в длину. И вот случилась редкая, но приятная оказия, свалить в пятницу вечером домой на выходные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх