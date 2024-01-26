Жители крымского села Батальное рассказали, как тонут в грязи после ремонта

В селе Батальное Ленинского района местные жители жалуются на плохое состояние дорог. С их слов, ситуация существенно обострилась после того, как в селе провели работы по прокладке газовых сетей на улице Комарова, рассказали в регионом отделении Народного фронта.
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