НАСА впервые финансирует миссию по проверке космического мусора с помощью специального спутника

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА/NASA) озадачилось проблемой все более увеличивающегося количества так называемого космического мусора на околоземной орбите.
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