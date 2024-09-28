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НАСА впервые финансирует миссию по проверке космического мусора с помощью специального спутника

НАСА впервые финансирует миссию по проверке космического мусора с помощью специального спутника

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА/NASA) озадачилось проблемой все более увеличивающегося количества так называемого космического мусора на околоземной орбите.

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