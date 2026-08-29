Бывшая начальница правового отдела УВД СВАО впервые дала показания в суде

Заседание по уголовному делу бывшего начальника правового отдела УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Оксаны Шитовой, обвиняемой в фальсификации доказательств по гражданскому делу, 27 августа вновь прошло без части заявленных свидетелей.