Платформа "Мой_Сервис Мед": с проблемой буллинга сталкиваются школьники любого возраста

Эксперты "Росгосстраха" проанализировали вопросы, с которыми клиенты компании — как правило, родители школьников — обращаются за психологической поддержкой к профильным специалистам при помощи партнерской цифровой платформы "Мой_Сервис Мед" (3+).
Эксперты "Росгосстраха" проанализировали вопросы, с которыми клиенты компании — как правило, родители школьников — обращаются за психологической поддержкой к профильным специалистам при помощи партнерской цифровой платформы "Мой_Сервис Мед" (3+).
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