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Царьград

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Покровский* поехал в Бучу искать следы русских преступлений. А нашёл украинских нацистов

Покровский* поехал в Бучу искать следы русских преступлений. А нашёл украинских нацистов

Киевский режим не стесняется устраивать провокации. Самой яркой из них была резня в Буче. Якобы русские солдаты, когда ещё в 2022 году находились в городе, убивали мирное население.

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