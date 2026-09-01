Киевский режим не стесняется устраивать провокации. Самой яркой из них была резня в Буче. Якобы русские солдаты, когда ещё в 2022 году находились в городе, убивали мирное население.
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