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ВМС США выберут новый фрегат из японского, корейского и турецкого проектов

ВМС США выберут новый фрегат из японского, корейского и турецкого проектов

Белый дом и ВМС США официально начали изучение для адаптации проектов фрегатов УРО от японских, южнокорейских и турецких представителей.

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