«Зенит» стал лидером по посещаемости матчей РПЛ в первой части сезона 2024/25

В среднем на игры команды приходило более 30 тысяч фанатов Российский футбольный союз подвел итоги первой части сезона 2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ), результаты оказались впечатляющими для петербургского «Зенита».
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