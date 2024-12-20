Лика Стар прокомментировала развод с мужем итальянцем

Еще 20 лет назад звезда 90-х Лика Стар уехала на Сардинию и вышла замуж за итальянского бизнесмена. Однако теперь прежняя любовь прошла.
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