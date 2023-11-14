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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Краудер о травме: «Буду разбираться с этим с тем же упорством, что и не площадке. Скоро вернусь»

Форвард «Милуоки» Джей Краудер отреагировал на травму, из-за которой пропустит около 2 месяцев. У Краудера повреждение приводящей мышцы левого бедра и разрыв мышцы живота, ему предстоит операция.

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