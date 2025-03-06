«Банальный дед-говорун»: у Трампа иссяк фонтан

Анастасия Гончарова

Великий кормчий,непревзойденный оратор, первейший ученый и философ нашего времени Виталька Клич-Отбитая Башка сидит и раздумывает своей единственной извилиной :" вот че получается, если мужская игра в мяч это гандбол ,то тогда по моей логике женская игра в мяч получается-ПИЗДОБОЛ"!!!🤔☹️ Привет из России тупым пиндосам,проституткам из гейропы и оборванцам- -саложопоедам из 404 !!!🤣