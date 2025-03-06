«Банальный дед-говорун»: у Трампа иссяк фонтан

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Великий кормчий,непревзойденный оратор, первейший ученый и философ нашего времени Виталька Клич-Отбитая Башка  сидит и раздумывает своей единственной извилиной :&quot; вот че получается,  если мужская игра в мяч это гандбол ,то тогда по моей логике женская игра в мяч получается-ПИЗДОБОЛ&quot;!!!🤔☹️ Привет из России тупым пиндосам,проституткам из гейропы и оборванцам- -саложопоедам из 404 !!!🤣
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