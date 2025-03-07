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Сводный брат Меган Маркл раскрыл семейные тайны в шоу сестры

Сводный брат Меган Маркл раскрыл семейные тайны в шоу сестры

Томас Маркл публично раскритиковал сестру Меган Маркл, ведущую нового кулинарного шоу на Netflix. В интервью британскому телешоу “Talk TV” Томас Маркл, сводный брат герцогини Сассекской, усомнился в её кулинарных способностях и представлении о своём якобы тяжелом детстве.

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