ООН: отключение Израилем сектора Газа от электричества является геноцидом

Отключение Израилем сектора Газа от электричества является соучастием в геноциде палестинцев, особенно на фоне поставок оружия Израилю, заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе 9 марта на своей странице в соцсети X.
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