ООН: отключение Израилем сектора Газа от электричества является геноцидом

Отключение Израилем сектора Газа от электричества является соучастием в геноциде палестинцев, особенно на фоне поставок оружия Израилю, заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе 9 марта на своей странице в соцсети X.