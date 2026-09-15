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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе, Винисиус и Конате не до конца надели футболки в поддержку жителей Сеуты перед матчем с «Эльче». Форвард и вингер первыми из игроков «Реала» сняли их, пожимая руки соперникам

Футболисты «Реала» и « Эльче » вышли на матч 6-го тура Ла Лиги в футболках в поддержку жителей Сеуты.

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