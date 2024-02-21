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Apple вдвое увеличила ресурс батарей iPhone 15 Аккумуляторы имеют определённый ре...

Apple вдвое увеличила ресурс батарей iPhone 15 Аккумуляторы имеют определённый ре...

Apple вдвое увеличила ресурс батарей iPhone 15Аккумуляторы имеют определённый ресурс по циклам разрядки и зарядки, поэтому для владельцев смартфонов важно знать, когда они потребуют замены в силу ухудшения своей способности сохранять заряд.

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