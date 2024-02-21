Apple вдвое увеличила ресурс батарей iPhone 15 Аккумуляторы имеют определённый ре...

Apple вдвое увеличила ресурс батарей iPhone 15Аккумуляторы имеют определённый ресурс по циклам разрядки и зарядки, поэтому для владельцев смартфонов важно знать, когда они потребуют замены в силу ухудшения своей способности сохранять заряд.
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