MSI представила 100-Гц офисный монитор Modern MD272QX с разрешением QHD

Компания MSI представила продвинутый офисный монитор Modern MD272QX с диагональю 27 дюймов. Новинка оснащена 10-битной (8 бит + FRC) IPS-матрицей с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 100 Гц.
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