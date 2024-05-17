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Всеармейские состязания по тактической стрельбе пройдут в Екатеринбурге

Всеармейские состязания по тактической стрельбе пройдут в Екатеринбурге

Всеармейское соревнование по армейскому тактико-стрелковому многоборью на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Вызов» впервые пройдет на полигоне Центрального военного округа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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