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«Вольфсбург» вернул Макса Крузе за 5 млн евро из «Униона»

«Вольфсбург» объявил о переходе форварда «Униона» Макса Крузе. «Волки» подписали с 33-летним немцем контракт до июня 2023 года.

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