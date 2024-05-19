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Артиллеристы "Центра" призвали боевиков ВСУ сдаться на авдеевском направлении

Артиллеристы "Центра" призвали боевиков ВСУ сдаться на авдеевском направлении

Global Look Press/Str/ZUMAPRESS.com Артиллеристы группировки "Центр" выпустили агитационные снаряды по позициям ВСУ на авдеевском направлении, буквально накрыв украинских националистов листовками с призывами сдаться в плен.

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