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«Джеймс Уэбб» нашёл коричневые карлики вдвое тяжелее Юпитера — они бросают вызов моделям звёздообразования

«Джеймс Уэбб» нашёл коричневые карлики вдвое тяжелее Юпитера — они бросают вызов моделям звёздообразования

Среди рекордно лёгких объектов в IC 348 у одного обнаружился диск, где могут формироваться планеты — при массе самого карлика планетной массы Космический телескоп «Джеймс Уэбб» провёл новые наблюдения области звездообразования IC 348 в созвездии Персея выявил коричневые карлики с массой всего в две массы Юпитера, или 0,19% солнечной.

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