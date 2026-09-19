«Джеймс Уэбб» нашёл коричневые карлики вдвое тяжелее Юпитера — они бросают вызов моделям звёздообразования

Среди рекордно лёгких объектов в IC 348 у одного обнаружился диск, где могут формироваться планеты — при массе самого карлика планетной массы Космический телескоп «Джеймс Уэбб» провёл новые наблюдения области звездообразования IC 348 в созвездии Персея выявил коричневые карлики с массой всего в две массы Юпитера, или 0,19% солнечной.
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