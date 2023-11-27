В Херсонской области объявлен выходной из-за шторма

Соответствующее решение было принято региональными властями из-за непогоды.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе сегодня, 27 ноября, объявлен выходной день из-за обрушившегося на северное Причерноморье шторма.
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