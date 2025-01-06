В Петербурге гранты и премии не будут облагаться налогами

Постановление подписал Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «Об утверждении Перечня соревнований, конкурсов, иных мероприятий, по результатам участия в которых доходы физических лиц, указанные в пункте 6.
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