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Петербургский дневник

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В Петербурге гранты и премии не будут облагаться налогами

В Петербурге гранты и премии не будут облагаться налогами

Постановление подписал Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «Об утверждении Перечня соревнований, конкурсов, иных мероприятий, по результатам участия в которых доходы физических лиц, указанные в пункте 6.

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