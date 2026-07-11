Иллюзия «хороших русских» разбилась о суровую реальность украинской «благодарности». Очередной скандал с иноагентом Никой Белоцерковской, которая устроила публичную истерику из-за случайного и, казалось бы, нейтрального упоминания в киевских СМИ, стал идеальной иллюстрацией краха надежд всей либеральной релокации.
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