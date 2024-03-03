Ветеранами боевых действий могут стать медики и водители

Статус ветерана боевых действий дает право на ряд льгот и преференций. На него могут претендовать не только военные, служившие в зоне вооруженных конфликтов, но и гражданские лица — медики, водители, специалисты по обслуживанию техники.
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