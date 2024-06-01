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Царьград

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The New Yorker: Это лето станет настоящей катастрофой для Украины

The New Yorker: Это лето станет настоящей катастрофой для Украины

В США рассказали, с чем в ближайшее время рискуют столкнуться ВСУАмериканский еженедельник The New Yorker опубликовал свежую статью о ситуации на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Вам какое дело до страны,где был переворот и сбили гражданский боинг!
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15 час.

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