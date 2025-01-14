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Маргарита Симоньян уверена, что Одесса и Харьков останутся под контролем Киева после завершения СВО

Маргарита Симоньян уверена, что Одесса и Харьков останутся под контролем Киева после завершения СВО

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась своим видением завершения украинского конфликта после инаугурации Дональда Трампа.

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Комментарии
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Леопольд Счастливый
а кто она такая, эта симонян? пресс- секретарь путина? кому нужно ее мнение?
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6 час.
Александр Батт
Если хотя бы пядь украинской территории останется вне России, то война не закончится.
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2 час.
Питер Столыбин
Всё, что говорит Марго, к моему большому сожалению, сущая правда. Как бы мы не хотели, но не знаю уж по каким причинам,  наше руководство совсем перестало отвечать на явные происки этого говённого запада против нашей России, имея все основания этот запад задавить как по дипломатии, так и физически, но ничего не делается. Вот и думаю, что раз все ждут Трампа и надеются на решение конфликта только с его помощью, значит сценарий, указанный М. Симонян, в отношении Украины, будет именно такой, как она его описала. Пы.Сы. Весьма рад буду ошибиться.
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2 час.

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